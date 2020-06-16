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حالات التعافي من كورونا في حائل تصل ٣٥٦

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2020-06-16

حالات التعافي من كورونا في حائل تصل ٣٥٦

إجمالي الإصابات ٥٧٠ من بينهم ٢١٤ حالة نشطة

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل ٢٢ حالة إصابة جديدة من (كوفيد 19) بمنطقة حائل.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في مدينة حائل بواقع ٢٢ حالة، بينما تم تسجيل حالة واحدة في كل من: محافظة الغزالة، ومحافظة الشنان، ومحافظة الحائط.

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وتم تسجيل ٨ حالات تعافٍ جديدة ليصل بذلك إجمالي حالات التعافي إلى ٣٥٦ حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في المنطقة.

‏وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المنطقة ٥٧٠ حالة، من بينهم ٢١٤ حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج.



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