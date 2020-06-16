79 إصابة جديدة بكورونا في جازان وتعافي 116 حالة

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 79 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة جازان.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 14 إصابة، والدائر 16 إصابة، والدرب 15 إصابة، وصامطة 10 إصابات، والعيدابي 8 إصابات، وبيش 6 إصابات، وفرسان 4 إصابات، والعارضة إصابتين، والطوال إصابتين، وصبيا إصابة واحدة، وأبو عريش إصابة واحدة.

من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 116 حالة شفاء، و3 وفيات منها حالتان في مدينة جازان وحالة في بيش.

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1624 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 1213 حالة، وبلغ عدد الوفيات 16 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 392 حالات.

وتصدرت مدينة بيش مدن منطقة جازان بحسب عدد الإصابات التي بلغت 913 حالة، تعافى منهم 829 وتوفي 7 وفي المركز الثاني جاءت مدينة جيزان بعدد 261 حالة، تعافى منهم 145 وتوفي 6 وفي المركز الثالث جاءت صبيا بعدد 149 حالة تعافى منهم 107 وتوفي 3.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (4267) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 136315 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 89540 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1052 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 45723 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1910 حالة.

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