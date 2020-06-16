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240 حالة كورونا جديدة في عسير
خميس مشيط تتصدر بـ95 إصابة وأبها 77
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل ٢٤٠ حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة عسير.
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رُصدت في مدينة أبها و12 محافظة بمنطقة عسير.
وسجلت أبها 77 إصابة، وخميس مشيط 95 إصابة، ظهران الجنوب 6 إصابات، بللسمر 4 إصابات، بيشة 18 إصابة، الحرجة 5 إصابات، محايل عسير 13 إصابة، أحد رفيدة 9 إصابات، وادي ابن هشبل 8 إصابات، سراة عبيدة إصابتين، إلى جانب النماص إصابة واحدة في كل من القحمة، وتنومة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (4,267) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1650) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (136315) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (89540) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قال إن قرار عودة الحياة لطبيعتها قبل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا يتطلب من الجميع التقيد بالعديد من الأنماط والإجراءات.
وأضاف العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليوم: أن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر، لكن بالعودة هناك أنماط لا بد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، وبتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص الانتشار.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
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