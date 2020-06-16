الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم في مناطق ومدن المملكة.

وقالت الأرصاد إن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم كانت في الدمام بالمنطقة الشرقية حيث بلغت 48.9 درجة مئوية.

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وأوضحت الهيئة أن ثاني أعلى درجات الحرارة سُجلت في القيصومة، وبلغت 47.8 درجة مئوية، في حين سجلت الأحساء 47.7 درجة ورفحاء 46.2 في حين سجلت كل من مكة والرياض 46 درجة ووصلت درجة الحرارة في القصيم إلى 45 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقع في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان والباحة.

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