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هزة أرضية بقوة 4.72 درجة تبعد 85 كم غرب ضباء
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجلت محطات الرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم ٢٤ شوال ١٤٤١هـ الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء.
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