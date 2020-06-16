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هزة أرضية بقوة 4.72 درجة تبعد 85 كم غرب ضباء

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2020-06-16

هزة أرضية بقوة 4.72 درجة تبعد 85 كم غرب ضباء

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سجلت محطات الرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية اليوم ٢٤ شوال ١٤٤١هـ الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء.



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