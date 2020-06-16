شكرا لقرائتكم هزة أرضية بقوة 4.72 درجة تبعد 85 كم غرب ضباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-16 هزة أرضية بقوة 4.72 درجة تبعد 85 كم غرب ضباء متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements سجلت محطات الرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم ٢٤ شوال ١٤٤١هـ الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء.



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