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قال رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة: إن التراجع عن رئاسة النادي والابتعاد ليس من ضمن أجندة إدارته، التي تسلمت زمام الأمور في يناير الماضي.
وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي
«تويتر»، الثلاثاء: "جماهيرنا الغالية ثقوا تمامًا أن كل تفكيرنا في الفترة المقبلة، تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقين جدًّا للعودة، نعم هناك تحديات مختلفة ولكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم". وأضاف: "في الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح.. وليس في أجندتنا مطلقًا التراجع أو الابتعاد".
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 06:42 PM
رئيس النادي الأهلي ينفي خبر التنحّي عن كرسي الرئاسة
قال رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة: إن التراجع عن رئاسة النادي والابتعاد ليس من ضمن أجندة إدارته، التي تسلمت زمام الأمور في يناير الماضي.
وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي
«تويتر»، الثلاثاء: "جماهيرنا الغالية ثقوا تمامًا أن كل تفكيرنا في الفترة المقبلة، تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقين جدًّا للعودة، نعم هناك تحديات مختلفة ولكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم". وأضاف: "في الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح.. وليس في أجندتنا مطلقًا التراجع أو الابتعاد".
، مؤمنة: ليس في أجندتنا التراجع أو الابتعاد.. مشتاقين للعودة ،
المصدر : الخليج 365
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