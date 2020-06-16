، خبير ألماني يقدّم للمسافرين 4 نصائح ذهبية.. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثال: لا يمكن الاحتراز بنسبة 100% وإلا فالجلوس في المنزل أولى

قدم أخصائي طب السفر الألماني البروفيسور توماس يلينيك، 4 نصائح ثمينة تخصّ الصحة والواجب مراعاتها عند السفر إلى الوجهات السياحية؛ وفقًا لوكالة دي دبليو الألمانية، وجاءت كالتالي:



الكمامة

يؤكد يلينيك على الأهمية القصوى للكمامة واستخدامها في كل وقت، وحتى في العطلات، كما أن ارتداءها أصبح إلزاميًّا في معظم شركات الطيران، وحتى عند الخروج للتسوق في الوجهات السياحية.

وأضاف أنه يجب استبدال القناع مرة واحدة في اليوم على الأقل، وإلا فإنه سيصبح مصدرًا للعدوى، ولذلك يتعيّن على السياح اصطحاب عدد كاف من الأقنعة في العطلات الصيفية، أو الاعتماد على الأقنعة القابلة للغسل.

التباعد الاجتماعي

أهم نصيحة يجب الالتزام بها أثناء السفر هي التباعد في ظل تفشي فيروس «كورونا»؛ لذا يجب تجنب الأنشطة والفعاليات التي قد تتحول إلى بؤر انتشار الفيروس بدرجة كبيرة؛ وهي الأحداث التي يتعرض فيها الأشخاص للإصابة بشكل أكثر من المتوقع، ويمكن أن يحدث ذلك أثناء العطلات عند الذهاب إلى النوادي والاحتفالات وحفلات الشاطئ؛ إذ يزداد خطر الإصابة بالعدوى عندما يهب النسيم من الخارج ويجلس الأشخاص بجوار بعضهم.

المطهرات

النصيحة الثالثة هي استخدام المعقمات؛ فينصح بعدم قيام السائح بتطهير مقابض الأبواب بنفسه، ويجب أن يثق بأن الفنادق والمطاعم ستقوم بهذه المهمة، لكن في المقابل تظهر أهمية المطهرات عند استعمال المرحاض في محطات السكك الحديدية أو أثناء رحلات الطيران؛ إذ يتعين استعمال المطهرات في مثل هذه الأماكن.

مناشف وبوفيهات

لا ضرورة لاصطحاب مناشف خاصة أثناء السفر؛ إذ إنها تشغل مساحة في الحقيبة دون داعٍ، ودائمًا ما تغسل الفنادق الجيدة المناشف بصورة صحيحة أكثر من المنازل. خطر الإصابة بفيروس كورونا ليس مرتفعًا عند تناول الطعام من البوفيه.

وفي النهاية أكد طبيب السفر الألماني أنه لا يمكن تجنب خطر العدوى أثناء السفر بشكل كامل، وإذا رغب المرء في تجنب الإصابة بعدوى فيروس «كورونا» بنسبة 100% فمن الأفضل أن يعزل نفسه في المنزل.فيروس كورونا الجديد