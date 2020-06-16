محمد بن مسعود - الدمام - 16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 06:45 PM

عقب صدور الأمر الملكي القاضي بتسمية أعضائه

مجلس النيابة العامة يعقد أولى جلساته ويصدر عدداً من القرارات عبر الاتصال المرئي

عقد مجلس النيابة العامة أولى جلساته برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وذلك عقب صدور أمر ملكي مؤخراً بتسمية أعضائه.

وفي مستهل الجلسة هنأ النائب العام أعضاء مجلس النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة بتسميتهم أعضاءً للمجلس، متمنياً لهم التوفيق والإعانة في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة، رافعاً باسمه وباسم أعضاء المجلس جزيل الشكر وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة إزاء ما توليه -أيدها الله- من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة على الصُّعد كافة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما.

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس النيابة عن اعتزازهم بالثقة الملكية الكريمة، راجين من الله -العلي القدير- أن يوفقهم لتحقيق واجبهم على أكمل وجه ووفقاً للتطلعات الكريمة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عبر الشبكة الافتراضية عن بُعد عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

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