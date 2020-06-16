، الأمن الفلسطيني يتلف وثائق سرية لحرمان إسرائيل من الاستيلاء عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل التخلص منها

أتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية تحسبًا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية اليوم (الثلاثاء).

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها: "تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا، ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أن عملية الإتلاف جرت خوفًا من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق.

من جانبه، أشار أحد المصادر أن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية ووضعت الحافظات في أماكن سرية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو (أيار) الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.الأمن الفلسطيني