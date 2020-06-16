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هنأت جامعة الملك فيصل، ابنها الطالب في كلية الطب، محمد بن عبدالله الجغيمان، لحصوله على جائزة منظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الطلابي العالمي في هولندا ISCOMS، عبر الشبكة الإلكترونية.
وجمعت هذه المنافسة، التي أقيمت في تاريخ 4 يونيو الجاري، أكثر من 700 بحث علمي طلابي لأكثر من 65 دولة.
ولكونها الجائزة الوحيدة لطالب من الوطن العربي، نُصب الطالب "الجغيمان" سفيرًا للبحث العلمي من جامعة خروخنجن، ومركز الأبحاث في المملكة العربية السعودية.
وأشاد رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، بما تحقق للطالب الفائز، ولكليته وجامعته من الفوز بهذه الجائزة العالمية، مما يعكس جودة المستوى التعليمي والبحثي الذي حظي به الطالب خلال دراسته في برامج الكلية النوعية، واهتمام الجامعة بتنمية هذه المواهب الوطنية الشابة، ودعمها للمشاركة في المحافل والمنافسات العالمية، وبما يجسد التطور التعليمي الكبير الذي يشهده قطاع التعليم في وطننا العزيز.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 06:34 PM
جمعت المنافسة 700 بحث علمي من 65 دولة"الجغيمان" الطالب بطب جامعة فيصل يفوز بجائزة "الصحة العالمية"
هنأت جامعة الملك فيصل، ابنها الطالب في كلية الطب، محمد بن عبدالله الجغيمان، لحصوله على جائزة منظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الطلابي العالمي في هولندا ISCOMS، عبر الشبكة الإلكترونية.
وجمعت هذه المنافسة، التي أقيمت في تاريخ 4 يونيو الجاري، أكثر من 700 بحث علمي طلابي لأكثر من 65 دولة.
ولكونها الجائزة الوحيدة لطالب من الوطن العربي، نُصب الطالب "الجغيمان" سفيرًا للبحث العلمي من جامعة خروخنجن، ومركز الأبحاث في المملكة العربية السعودية.
وأشاد رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، بما تحقق للطالب الفائز، ولكليته وجامعته من الفوز بهذه الجائزة العالمية، مما يعكس جودة المستوى التعليمي والبحثي الذي حظي به الطالب خلال دراسته في برامج الكلية النوعية، واهتمام الجامعة بتنمية هذه المواهب الوطنية الشابة، ودعمها للمشاركة في المحافل والمنافسات العالمية، وبما يجسد التطور التعليمي الكبير الذي يشهده قطاع التعليم في وطننا العزيز.
، "الجغيمان" الطالب بطب جامعة فيصل يفوز بجائزة "الصحة العالمية" ،
المصدر : الخليج 365
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