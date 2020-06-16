شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يرأس وفد المملكة في اجتماع "إيسيسكو "غداً والان نبدء بالتفاصيل

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة والتراث في عدد من الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " يوم غد الأربعاء مؤتمراً استثنائياً افتراضياً.

وسيرأس صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة ، وفد المملكة ا في أعمال المؤتمر .

وسيشارك في المؤتمر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والمندوب السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل أنخيل موراتينوس، ووزراء وممثلي العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجالات الثقافة والسياحة والرياضة، منها الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا)، ومنظمة السياحة العالمية، والمدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك.

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وسيناقش المشاركون عدداً من القضايا والملفات الثقافية منها مستقبل الثقافة الرقمية في العالم الإسلامي ، ومستقبل الثقافة عن بعد وتحديات استدامة العمل الثقافي في مواجهة الأزمات " نموذج ازمة (كوفيد-19) " ، وملامح العمل الثقافي بعد أزمة جائحة كورونا، وعلاقة الثقافة بالرياضة والسياحة، والتوجهات الجديدة للسياحة الثقافية وأهميتها في التنمية المستدامة، إضافة الى أهمية تسجيل المواقع التاريخية على لائحة التراث في العالم الإسلامي، وصون وترميم الممتلكات الثقافية خلال الأزمات، والتعريف بالمشروع الإستراتيجي الثقافي الرقمي للإيسيسكو.

وسيستعرض المجتمعون مبادرة الثقافة عن بُعد، ضمن بيت الإيسيسكو الرقمي، من خلال شريط فيديو يجسد ما قدمته المنظمة من محتويات ومبادرات أغنت الساحة الثقافية خلال جائحة كورونا، ودعمها لجهود المجتمع الدولي في مواجهة انعكاسات الجائحة على مجالات التربية والعلوم والثقافة ، إلى جانب عرض شريط فيديو حول بوابة الإيسيسكو الرقمية لحماية التراث، التي أنشأتها المنظمة لتسجيل وإدارة وحفظ المواقع المسجلة على لائحة التراث في العالم الإسلامي، حيث سجلت الإيسيسكو إلى الآن 140 موقعاً، وستواصل تسجيل المواقع التراثية والتاريخية في العالم الإسلامي بالتعاون مع الدول الأعضاء .

ويختتم المؤتمر أعماله بجلسة حوارية تتضمن مداخلات لعدد من وزراء الثقافة ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية من المشاركين في أعمال المؤتمر.