لماذا اختار واتس آب البرازيل لتطبيق خدمة المدفوعات المالية ؟

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عندما تريد شركات التكنولوجيا اختبار خدمة جديدة بهدوء، غالبًا ما تلجأ إلى نيوزيلندا، فالبلد صغير، ويمتلك الوعي التكنولوجي الكافي، مع عدد كبير من السكان الناطقين باللغة الإنجليزية، وهو ما جعلها المكان المثالي لسنوات لاختبار تطبيقات مثل سناب شات، وبوكيمون جو، ولكن عندما شرع فيسبوك في إطلاق خدمة الدفع وتحويل الأموال اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل كبير يظهر خططه الكبرى للخدمة.

أطلقت الشركة هذا الأسبوع الخدمة في البرازيل، وهي دولة يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون شخص مقارنة بـ 4.8 مليون فقط في نيوزيلندا.

ويأتي على رأس الأسباب التي ذكرها فيسبوك هو أن هناك أكثر من 10 ملايين شركة صغيرة ومتناهية الصغر في البرازيل، وهو هدف واضح لميزة الدفع الجديدة داخل التطبيق.

وقال الخبراء إن البرازيل سوق واعدة لمدفوعات واتس آب حيث شهدت خدمات التكنولوجيا المالية ارتفاعًا قويًا في البلاد، وفي حين كان الاختيار الأول لفيس بوك هو الهند إلا أن الشركة واجهت متاهة من التدقيق التنظيمي في الدولة مما أعاق خطط الإطلاق.

وتتيح الخدمة للأشخاص إرسال الأموال مباشرة من خلال واتس آب إلى الأصدقاء أو العائلة أو الشركات مباشرة من خلال نافذة الدردشة، وهي أحدث خطوة في طموح فيسبوك الطويل الأمد لتحقيق قفزة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وربطها بالحياة المالية للمستخدمين.

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الخطوة الكبرى.. عملة ليبرا:

ومن المرجح أن يكون الإنجاز النهائي لخطة ربط منصات السوشيال ميديا بالحياة المادية للمستخدمين هو الإطلاق الواسع للعملة الرقمية العالمية المنشودة ليبرا Libra، بحسب صحيفة التيليغراف.

وقال مارتن جارتنر، رئيس العمليات في CCS Insight: فيسبوك يبني نشاطًا تجاريًا للمدفوعات، وله طموح عالمي يمتد إلى خدمات متعددة، إنه يبحث عن نهج تقني يعمل عبر خدماته.

وتابع: واتس آب لديه أكثر من مليارَي مستخدم حول العالم، وإذا تم تعميم تجربة المدفوعات فسيتخطى خدمات الدفع الحالية مثل باي بال PayPal، التي لديها 325 مليون حساب فقط في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: وقد ألمح مارك زوكربيرغ إلى أننا سنشهد المزيد، حيث قال عبر منشور له: المزيد قادم قريبًا.

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