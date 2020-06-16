رسالة الصحة اليوم : الجميع معرض لخطر الإصابة بكورونا

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن الجميع معرض لخطر الإصابة بكورونا موضحة أن كبار السن يواجهون الخطر الأكبر بسبب المضاعفات الشديدة التي قد يسببها المرض.

ولسلامة كبار السن دعت الصحة إلى تجنب المصافحة، وترك مسافة آمنة لتفادى نقل عدوى كورونا إليهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليوم أن ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأفاد أن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

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من جانبه قال الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية خالد العبدالكريم، إن فئة الشباب أقل اهتمامًا بسبل الوقاية، ويجب أن يزيد اهتمامهم بأنفسهم أكثر، بممارسة العادات الجيدة كالأكل الصحي والرياضة.

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تعافي (1650) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (89540) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (45723) حالة، من بينها (1910) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (136315) حالة، توفي منهم (1052) حالة.

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