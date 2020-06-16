الترخيص لـ 6 شركات جديدة لتقديم خدمة نقل الطرود

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن إصدار تراخيص لـ 6 شركات جديدة لتقديم خدمة نقل الطرود، وذلك بعد استيفائها لكافة المتطلبات التنظيمية والشروط والالتزامات المحددة.

وكشف معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن إصدار هذه التراخيص يأتي تنفيذًا لمضامين قرار تولي الهيئة تنظيم القطاع، لافتاً إلى أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، شرعت الهيئة في العمل على عدة مسارات استراتيجية، ومن أهمها حوكمة قطاع البريد، وضبط سوقه وجذب الاستثمارات العالمية له من خلال الدور المنوط بالهيئة في تنظيم هذا القطاع، وحماية حقوق المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات، بما يضمن العدل والمساواة والشفافية، واقتراح القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن إجمالي الشركات المرخصة لتقديم خدمة نقل الطرود على المستويين المحلي والمحلي الدولي في المملكة وصل إلى 22 شركة تعمل في سوق النقل البريدي بالمملكة الذي يتجاوز حجمه 5 مليار ريال سعودي، وبطاقة استيعابية ربع سنوية تزيد عن 22 مليون شحنة، وأكثر من 90 ألف وظيفة في أفرعها المنتشرة بكافة أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن إصدار هذه التراخيص الجديدة سيعزز من تنافسية السوق ويرفع من جودة الخدمات ويحفز الشركات على تقديم خيارات تنافسية ومتنوعة للمستفيدين.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بوابةً مخصصة لتراخيص البريد، حيث يمكن من خلالها الحصول على الترخيص إلكترونياً بعد استيفاء المتطلبات، كما تتيح البوابة كافة الخدمات المتعلقة بهذه التراخيص بما في ذلك طلب إصدار أو تجديد أو إلغاء أو تحديث الترخيص.

ودعت الهيئة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على دليل المستثمر لتراخيص نقل الطرود في المملكة الذي أطلقته ليكون مرجعاً للمستثمرين في خدمة نقل الطرود، وليعرفهم على اللوائح والإجراءات العامة التي تمكّن المستثمر من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة طبقاً للأنشطة المطلوب ممارستها، ووثيقة تنظيمية يستند عليها، وذلك وفق مهام الهيئة في تنظيم قطاع البريد وبما يعزز مسـاهمة ودور المنشآت المقدمة للخدمات البريدية اللوجستية في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المملكة.

ويغطي دليل المستثمر أنواع التراخيص مثل ترخيص خدمة نقل الطرود (محلي ودولي) حيث يقدم المرخَّص خدمات نقل الطرود داخل المملكة وعبر الحدود الدولية للمملكة، وكذلك ترخيص نقل الطرود (محلي) حيث يقدم المرخَّص خدمات نقل الطرود داخل المملكة، متضمناً شروط التراخيص، والتزاماتها، وأحكام الحصول عليها، وخطوات طلب التجديد والإلغاء الخاصة بها.

وأوضحت الهيئة أن 5 من هذه الشركات الجديدة المرخصة، وهي شركة “ساعي” وشركة “جونز للنقل” وشركة “أي مكان” وشركة “المجدوعي للوجستيات” وشركة “مخدوم”، قد حصلت على ترخيص نقل الطرود محليًا، الذي يقتضي تقديم الشركات الوطنية لخدماتها في جميع أنحاء المملكة، فيما حصلت شركة “فيتشر” على ترخيص محلي ودولي وهو ما يخول الشركات ذات الأفرع العالمية أو الناتجة عن عقد امتياز أو وكالة لتقديم خدمتها في المملكة.

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