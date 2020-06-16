، يوفنتوس يسعى لخطف اللقب الـ14 من أمام نابولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في نهائي كأس إيطاليا

يواجه يوفنتوس نظيره نابولي غداً، في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم على الملعب الأولمبي بالعاصمة روما، وذلك قبل أيام من استئناف الدوري المحلي المعلّق منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.



ويسعى يوفنتوس لتعزيز رقمه القياسي في المسابقة "13 لقباً"، في المقابل حقق نابولي اللقب 5 مرات، ويأمل بدوره تحقيق سادس ألقابه في الكأس والأول من عام 2014.



وتأهل نابولي للمباراة النهائية بفوزه ذهابًا على إنتر ميلان بهدف دون مقابل والتعادل الإيجابي 1 ـ 1 إيابًا، فيما تأهل يوفنتوس بتخطّيه عقبة الميلان بأفضلية التسجيل (تعادلًا سلبيًّا "ذهابًا" وإيجابيًّا 1 ـ 1 "إياباً).