، شاهد.. تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا بينبع الصناعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبلغ من العمر سنتين.. وخرج مع والدته من الحجر الصحي

غادر أصغر مصاب بفيروس كورونا، وهو طفل يبلغ من العمر سنتين، بمدينة ينبع الصناعية بعد تعافيه من المرض.

وتم الاحتفاء بتعافي أصغر مصاب بمرض ‎فيروس كورونا المستجد بمدينة ينبع الصناعية؛ حيث غادر طفل يبلغ من العمر سنتين بصحبة والدته بعد أن منّ الله عليهما بالشفاء، وقد تم عزلهما صحيًّا في أحد المحاجر الصحية التابعة للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 3 مجمعات للعزل الصحي بينبع الصناعية تدار طبيًّا وتشغيليًّا من قبل برنامج الخدمات الصحية، وتتوزع على مركز الحجر الصحي بالسميري بسعة 24 سريرًا، ومركز الحجر الصحي بالعقيق1 بسعة 46 سريرًا، ومركز الحجر الصحي للعمالة بالعقيق3 بسعة 80 سريرًا.

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