، "العبدالكريم": يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شدد الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد العبدالكريم، على أهمية المحافظة على صحة الفرد والأسرة، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية الصحية، والتعزيز من المناعة للجسم، واتباع نمط حياة صحي للوقاية من فيروس كورونا.
وقال "العبدالكريم" خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات كورونا المستجد: إنه "يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب، وهي متوفرة في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق موعد".
وأضاف: "يجب أن نعلم الأطفال أسس الوقاية، وأن نحرص على غذائهم ونشاطهم البدني، وأن نهتم بالجانب النفسي لديهم وعدم دخولهم في قلق وخوف، وبالنسبة للكبار في السن لابد أن يهتموا بالاحترازات الوقائية، ويجب أن يستشعر الأب والأم المسؤولية في إرشاد أفراد الأسرة".
وأوضح أن فئة الشباب أقل اهتماماً بسبل الوقاية، ويجب أن يزيد اهتمامهم بأنفسهم أكثر، من خلال ممارسة العادات الجيدة كالأكل الصحي والرياضة والاهتمام بالصحة النفسية لدى المجتمع وتعزيزها، فالفهم الصحيح للجائحة بدون تهويل وإهمال ومبالغة في الخوف مهم جدًا، وذلك عن طريق تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب السلبيات.فيروس كورونا الجديد
"العبدالكريم": يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسبهادي العصيمي الخليج 365 2020-06-16
شدد الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد العبدالكريم، على أهمية المحافظة على صحة الفرد والأسرة، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية الصحية، والتعزيز من المناعة للجسم، واتباع نمط حياة صحي للوقاية من فيروس كورونا.
وقال "العبدالكريم" خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات كورونا المستجد: إنه "يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب، وهي متوفرة في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق موعد".
وأضاف: "يجب أن نعلم الأطفال أسس الوقاية، وأن نحرص على غذائهم ونشاطهم البدني، وأن نهتم بالجانب النفسي لديهم وعدم دخولهم في قلق وخوف، وبالنسبة للكبار في السن لابد أن يهتموا بالاحترازات الوقائية، ويجب أن يستشعر الأب والأم المسؤولية في إرشاد أفراد الأسرة".
وأوضح أن فئة الشباب أقل اهتماماً بسبل الوقاية، ويجب أن يزيد اهتمامهم بأنفسهم أكثر، من خلال ممارسة العادات الجيدة كالأكل الصحي والرياضة والاهتمام بالصحة النفسية لدى المجتمع وتعزيزها، فالفهم الصحيح للجائحة بدون تهويل وإهمال ومبالغة في الخوف مهم جدًا، وذلك عن طريق تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب السلبيات.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:57 PM
أكد توفرها في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق "موعد"
شدد الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد العبدالكريم، على أهمية المحافظة على صحة الفرد والأسرة، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية الصحية، والتعزيز من المناعة للجسم، واتباع نمط حياة صحي للوقاية من فيروس كورونا.
وقال "العبدالكريم" خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات كورونا المستجد: إنه "يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب، وهي متوفرة في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق موعد".
وأضاف: "يجب أن نعلم الأطفال أسس الوقاية، وأن نحرص على غذائهم ونشاطهم البدني، وأن نهتم بالجانب النفسي لديهم وعدم دخولهم في قلق وخوف، وبالنسبة للكبار في السن لابد أن يهتموا بالاحترازات الوقائية، ويجب أن يستشعر الأب والأم المسؤولية في إرشاد أفراد الأسرة".
وأوضح أن فئة الشباب أقل اهتماماً بسبل الوقاية، ويجب أن يزيد اهتمامهم بأنفسهم أكثر، من خلال ممارسة العادات الجيدة كالأكل الصحي والرياضة والاهتمام بالصحة النفسية لدى المجتمع وتعزيزها، فالفهم الصحيح للجائحة بدون تهويل وإهمال ومبالغة في الخوف مهم جدًا، وذلك عن طريق تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب السلبيات.
، "العبدالكريم": يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العبدالكريم": يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.