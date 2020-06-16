شكرا لقرائتكم خبر عن “ناشط سعودي” يوجه رساله نارية لـ”محمد بن سلمان“ .... ويتوعد بكشف ”وثائق سرية” تدين “الملك سلمان“ وابنه ولي العهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ١٦ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

وجه ناشط على مواقع التواصل الإجتماعي رسالة نارية وُصفت بالخطيرة لولي العهد “ووزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان”.

وكتب الناشط” السهامي”، على حسابه الشخصي في تويتر، مخاطبا ولي العهد محمد بن سلمان “لوتعلم يإبن سلمان عن ماتحت يدي متأكد تخر بين قدمي باكيا”.

وأضاف:”الأمر أكبر من حجمك وبعيد كل البعد عن شواربك، مشيرا إلى أنه يحمل وثائق ضد محمد بن سلمان خطيرة جدا.

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السهامي، أكد أنه لم يطلب اللجوء السياسي، لأن الوثائق التي في يده هي بمثابة سلاح قوي ، حد وصفه.

كما اكد الناشط السعودي أن تلك الوثائق والمعلومات التي لديه ضد ولي العهد موثقة ومودعة بأيادي أمينة سيتم نشرها متى ما تعرض لأي خطر.

سعودي يوجه رساله نارية لولي العهد السعودي

‏وفي السياق ذاته كشف السهامي عن أنه تم انشاء مجلس تنسيق داخل المملكة ويقوم الان بعمله على أكمل وجه، مشيراً الى أنه يهمه ان تصل الرسالة الى الملك وإبنه.