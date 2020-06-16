شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة العالمية" تنصف المملكة ضد قطر و"الجزيرة" تصطاد في الماء العكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

تواصل منصة الجزيرة تزييف الحقائق باقتصاصها كما هي عادتها، خاصة فيما يتعلق بدول الخليج والمملكة بوجه خاص.

وكانت منظمة التجارة العالمية أنصفت السعودية، في إجراءاتها ضد قطر بعد أن رفعت الأخيرة قضية ضد المملكة.

ونشرت الجزيرة بدلًا من ذلك تقول: "منظمة التجارة العالمية تطالب السعودية بتعديل إجراءاتها لتكون منسجمة مع التزامها بالقانون الدولي للملكية الفكرية".

وعلق الاستراتيجي والسياسي أمجد طه قائلا: "نظام قطر دفع أموال و رفع قضية بالمنظمة ..الآن جاء حكم منظمة "التجارة العالمية": إجراءات السعودية ضد قطر مبررة..وكانت ضرورية لحماية أمنها..و المملكة قطعت العلاقة مع قطر لعدم تخلي الدوحة عن دعم التطرف والإرهاب.ومن البيان ما نقلت الجزيرة إلا هذ