شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. مراسم زواج أصغر عروسين في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى): وثق مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي مراسم زواج لأصغر عروسين في المملكة. وثق مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي مراسم زواج لأصغر عروسين في المملكة. وبحسب متدولي الفيديو، فأن الزوج يدعى محمد ويبلغ من العمر 13 عاما، في حين بلغ عمر الزوجة 12 عاما. وتمت مراسم الزواج بحضور أقارب الزوجين الذين أخذوا يقدمون التهاني والتبريكات لهما بالحياة الزوجية السعيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مراسم زواج أصغر عروسين في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.