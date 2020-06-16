شكرا لمتابعة خبر عن سماء غائمة وتكون سحب رعدية في 3 مناطق غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء. كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء. وتوقعت الهيئة استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة. كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان والباحة.

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