تعافي أصغر مصاب بكورونا في ينبع

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الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى): شهدت ينبع الصناعية، اليوم الثلاثاء، تعافي أصغر مصاب بفيروس شهدت ينبع الصناعية، اليوم الثلاثاء، تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا لديها. ومن جانبها أوضحت الهيئة المليكة بينبع أن المصاب يبلغ عامين، وغادر الحجر الصحي برفقة والدته بعد تعافيهما.

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