شكرا لمتابعة خبر عن وزارة العدل توفر خدمة التنازل والإمهال والإنهاء عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة العدل، عن خدمة التنازل والإمهال والإنهاء عن بُعد والتي تمكِّن المستفيدين من إتمام الإجراء عبر بوابة ناجز من كشفت وزارة العدل، عن خدمة التنازل والإمهال والإنهاء عن بُعد والتي تمكِّن المستفيدين من إتمام الإجراء عبر بوابة ناجز من هنـــــــــا دون الحاجة لزيارة محاكم التنفيذ. وتهدف الخدمة إلى "تسريع وأتمتة الإجراءات، عدم حاجة المستفيد لمراجعة الدائرة لاتخاذ الإجراء على الطلب، توفير الجهد والوقت والمال للمستفيد، تحسين تجربة المستفيد " .

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