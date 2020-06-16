شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العداء العالمي سعد شداد يحمل والده فوق ظهره للتنزه بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أكد العداء العالمي سعد شداد والذي حقق أول ميدالية سعودية عالمية، على معاني بر الوالدين والإحسان إليهما والرحمة بهما عندما يبلغان من العمر عتيا.
وكشف مقطع فيديو، عن العداء العالمي وهو يحمل والده فوق ظهره دون كلل أو ملل، اليوم الثلاثاء، للتنزه به في أحد مناطق التنزه بمنطقة عسير للتخفيف والترويح عنه.
ويعد سعد شداد الأسمري، هو لاعب رياضي، من مواليد 24 سبتمبر 1968، مارس فترة حياته رياضة الجري من عام 1992م حتى اعتزاله عام 2002م، وحصل على الإنجازات في المسابقات المحلية والقارية وشهد مشاركاته في بطولة العالم لألعاب القوى.
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