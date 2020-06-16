شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول بالصحة: «يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال والشباب أقل اهتمامًا بأنفسهم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدّد الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الصحية واتباع نمط حياة صحي؛ للمحافظة على صحتك وأسرتك وتعزيز مناعتك.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا المستجد، أنه يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب، مضيفًا أنها متوفرة في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق موعد.

وتابع: " يجب أن نعلم الأطفال أسس الوقاية، وأن نحرص على غذائهم ونشاطهم البدني، وأن نهتم بالجانب النفسي لديهم وعدم دخولهم في قلق وخوف ".

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وأكد أن فئة الشباب أقل اهتماماً بسبل الوقاية، ناصحًا بزيادة اهتمامهم بأنفسهم أكثر، بممارسة العادات الجيدة كالأكل الصحي والرياضة.

وأردف: " بالنسبة للكبار في السن لابد أن يهتموا بالاحترازات الوقائية، ويجب أن يستشعر الأب والأم المسؤولية في إرشاد أفراد الأسرة " .

واستطرد: " يجب الاهتمام بالصحة النفسية لدى المجتمع وتعزيزها، فالفهم الصحيح للجائحة بدون تهويل وإهمال ومبالغة في الخوف مهم جدًا، وذلك عن طريق تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب السلبيات " .