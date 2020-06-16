شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح الحالات التى تحتاج لعزل منزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تحتاج لرعاية طبية مكثفة، وحالتها تكون مستقرة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم حول فيروس كورونا، أن مثل هذه الحالات هي التى يمكن أن تكون في العزل المنزلي، ولا يستلزم وضعها في المستشفى.

وأشار إلى أن المخالطين للمصابين بالفيروس، ولم يتم التأكد من إصابتهم يمكن أيضا أن يكونوا في العزل المنزلي لحين تأكيد إصابتهم من عدمه.

وشدد على كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة بضرورة تجنب المصافحة، ومع ضرورة لبس الكمامات، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة، والحرص على غسل اليدين، بجانب اتباع كافة الاجراءات الأخرى التى تهدف للوقاية من الفيروس.