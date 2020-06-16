شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: 60% من الحالات الحرجة في العناية المركزة على التنفس الصناعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أن 60% من الحالات الحرجة المصابة بالفيروس المستجد في العناية المركزة على التنفس الصناعي.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن ‏‎ 50%من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وقال متحدث الصحة، أن 44% من الحالات في العناية المركزة بين 31 إلى 60 عاما، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 200 عيادة "تطمن" منتشرة في المملكة.

Advertisements

وأضاف: " كيف تطمئن على صحتك؟ بإمكانك القيام باختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد، وبإمكان من يرغب بتطبيق الفحص المخبري القيام بذلك عن طريق تطبيق صحتي، ومن يشك بوجود أعراض يتوجه لعيادات تطمن " .

وتابع: " عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييما وتقديرا لأي مخاطر، لكن بالعودة هناك أنماط لابد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، وبتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص الانتشار " .

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن تسجيل 4,267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، منها 1,629 بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى 1650 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 89540 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 41 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1052 حالة وفاة.