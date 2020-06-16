شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. باحث استراتيجي: مدن المملكة تتصدى للحوثيين بمعنوية وثبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، عبدالله القحطاني، اليوم الثلاثاء، أن جميع مدن المملكة تتصدى لميليشيات الحوثي الإيرانية بمعنوية وثبات.

وأوضح عبدالله القحطاني، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الإخبارية، أنه لم يعد مستغربًا أن تقوم دفاعات المملكة الجوية بإسقاط وتدمير الصواريخ الباليستية الحوثية التي تطلق باتجاه المملكة، ولكن المستغرب هو توقف تلك المليشيات عن إرسال هذه المقذوفات.

وقال الخبير الاستراتيجي، أن سياسات المملكة وقيادة التحالف العربي تفشل الإرهاب الموجه من إيران ولا تعطيه الفرصة التي تتمكن من خلالها إيران تحقيق أي انتصارات أمام داعميها، لافتًا إلى أن هذا الاعتداء الحوثي يثبت أن هذا الانقلابي لا ينتمي لليمن أو العرب وليس لديه أخلاق أو وفاء بأي تعهد، كما أنه مسير وليس لديه أي شيء من الحكمة أو المفهوم السياسي.