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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

كشف مصدر أمني، تفاصيل القبض على "جني الباحة"، مؤكدًا أن الصور المتداولة بشان لحظات القبض عليه غير صحيحة.

وأضاف أن التحريات والبحث كشفت أن الشخص هو شاب في عمر الـ25 عامًا، وقد لوّن وجهه بالفحم وارتدى عباءة سوداء، وتم القبض عليه أمس الأول.

وأفاد المصدر، بأن الشخص برّر فعلته بأنه كان يريد تفريق المتجمعين للسهر داخل القرية، ودلّ على الملابس التي كان يرتديها، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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وتداولت صور ومقاطع فيديو عديدة، لمخلوق مقنّع يظهر في الليل ويطار الشبان، فيما لم يستبعد الناس أنه وافدًا ويلبس القناع بهدف السرقة.

وأبلغ الأهالي، الشرطة التي باشرت الموقع لكنه اختفى قبل وصول الأمن، وتم القبض عليه لاحقًا.

وكانت الجهات الأمنية، قد أعلنت القبض على "جني الباحة" الذي انتشرت عنه قصص خيالية عن اعتدائه على مواطن بالضرب حتى فقد الوعي واختفاءه من رجال الأمن.