شاهد.. أمطار وبرد تزين أجواء سودة عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشف مقطع فيديو، عن مشاهد جمالية تأسر القلوب لهطول أمطار وبرد في سودة ‎عسير، اليوم الثلاثاء ٢٤ شوال ١٤٤١هـ. كشف مقطع فيديو، عن مشاهد جمالية تأسر القلوب لهطول أمطار وبرد في سودة ‎عسير، اليوم الثلاثاء ٢٤ شوال ١٤٤١هـ. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان والباحة.

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