شكرا لمتابعة خبر عن المسند: رياح البوارح نشطة اليوم على الخليج العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال الدكتور عبدالله المسند ، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم بأن رياح البوارح ستكون نشطة اليوم على منطقة الخليج العربي بوجه عام، مردفا بأنه ما زالت التوقعات المطرية باقية على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان.

وكان المسند؛ قد أوضح بأن رفحاء سجّلت أعلى درجة حرارة في المملكة بـ46.9 درجة مئوية وذلك ظهر أمس.

وتابع عبر حسابه "تويتر" بأن القيصومة تأتي كثاني أعلى درجات حرارة بالمملكة مسجلة 46.2 درجة مئوية ثم تلتها الأحساء بدرجة حرارة بلغت 45.8 مئوية