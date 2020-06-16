شكرا لمتابعة خبر عن أهالي مركز أبو راكه جنوب تبوك يطالبون بصراف آلي ينهي معاناتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

يعاني أهالي مركز أبو راكه التابعه لمنطقة تبوك من عدم وجود جهاز بنكي صراف آلي يخدمهم حيث أنهم يعانون من أبسط الخدمات التي تمثل في عدم توفر صراف بنكي يخدم الأهالي.

وفي حديثه عبر حسابه بتويتر سناب أبو راكه الرسمي ‏أن معظم أهالي أبوراكه والفارعه والنشيفه والجو يقطعون مسافة حوالي ٦٠ كيلو لمنطقة بداء أو ١٦٠ للعلا لعدم توفر صرافه متكبدين عناء وخطورة الطريق رغم وجود جميع الدوائر الحكومية من مدارس ومستشفى وبلديه وزراعه وشرطه ودفاع مدني إلا أننا محرومين من هذه الخدمه .