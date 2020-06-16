اخبار السعوديه

أمين الشمالية يقف على مشروع جسر شارع الأمير سلطان بن سلمان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن أمين الشمالية يقف على مشروع جسر شارع الأمير سلطان بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

وقف أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس/ شمام الشمري صباح اليوم على مشروع جسر شارع الامير سلطان بن سلمان والذي يربط شارع الامير نايف بن عبدالعزيز بحي المساعدية الغربي مع طريق الامير سلطان بن عبدالعزيز بحي المطار

واستمع من مدير المشاريع المهندس منصور الملوح عن آخر المستجدات وتابع الجدول الزمني ويعتبر المشروع هام وحيوي كونه يربط ثلاث احياء ويحتوي على جسر يعبر وادي بدنة ويضم دوارين لتسهيل حركة المرور .

ووجه الامين بمضاعفة الجهد وسرعة انجاز المشروع لخدمة الاهالي والمقيمين .

Advertisements

وأكد ان المشاريع البلدية تحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين الشمالية يقف على مشروع جسر شارع الأمير سلطان بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا