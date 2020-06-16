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شكرا لمتابعة خبر عن أمين الشمالية يقف على مشروع جسر شارع الأمير سلطان بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):وقف أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس/ شمام الشمري صباح اليوم على مشروع جسر شارع الامير سلطان بن سلمان والذي يربط شارع الامير نايف بن عبدالعزيز بحي المساعدية الغربي مع طريق الامير سلطان بن عبدالعزيز بحي المطار
واستمع من مدير المشاريع المهندس منصور الملوح عن آخر المستجدات وتابع الجدول الزمني ويعتبر المشروع هام وحيوي كونه يربط ثلاث احياء ويحتوي على جسر يعبر وادي بدنة ويضم دوارين لتسهيل حركة المرور .
ووجه الامين بمضاعفة الجهد وسرعة انجاز المشروع لخدمة الاهالي والمقيمين .
وأكد ان المشاريع البلدية تحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.
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