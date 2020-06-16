بـ1629 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت مدينة الرياض، قائمة المدن في إصابات فيروس كورونا مسجلة 1629 حالة، من أصل 4267 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 417 حالة في مدينة جدة، و224 في مكة المكرمة، و200 في الهفوف، و192 في الدمام، و132 في الخبر، و116 في القطيف، و100 في المدينة المنورة، و95 في خميس مشيط، و80 في المبرز، و77 في أبها.

ووفق وزارة الصحة، تم تسجيل 71 في الخرج، و65 في الطائف، و56 في كل من: بريدة والجبيل، و54 في الدرعية، و50 في صفوى، و31 في وادي الدواسر، و24 في نجران، و22 في كل من: ينبع وحائل والمزاحمية، و18 في بيشة، و17 في كل من: الرس وعنيزة وحريملاء، و16 في الدائر، و15 في الدرب، و14 في كل من: جازان وحوطة بني تميم.

كما تسجيل أيضًا 13 في محايل عسير، و12 في كل من: شرورة والمجمعة والقويعية، و10 في كل من: صامطة وضرماء، و9 في كل من أحد رفيدة وتبوك، و8 في كل من: وادي بني هشبل وقرية العليا وحفر الباطن والعيذابي والزلفي وضباء، و7 في كل من: المظيلف وتبانة والدلم.

وسجلت 6 حالات في كل من: الجفر وظهران الجنوب والخفجي والظهران وبيش وليلى.

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و5 حالات في كل من: العيون والباحة والبكيرية والحرجة وراس تنورة، و4 في كل من: قلوة والبدائع وعيون الجواء ورنية، و3 في كل من: رياض الخبراء والقنفذة وأم الدوم والمضة والبشائر وبقيق وثادق والأسياح.

وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: بلجرشي وطبرجل والنبهانية والمويه وسراة عبيدة والبطحاء والعارضة والطوال والليث وعرعر ورفحاء والمخواة.

وتم تسجيل إصابة واحدة في كل من: المذنب والخرمة والسحن والفرشة والحناكية والنماص والقحمة وتنومة ومليجة والغزالة والحائط والشنان وأبوعريش وصبيا وأضم ورماح وساجر ومرات والحريق والدوادمي والشعبة وشواق وحبونا وشقراء.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 136315، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1650، ما يرفع الإجمالي إلى 89540. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1052 حالة، بعد تسجيل41 حالة.

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