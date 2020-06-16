وزارة الصحة: تسجيل 4267 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1052

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 136315، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1650، ما يرفع الإجمالي إلى 89540.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1052 حالة، بعد تسجيل41 حالة.