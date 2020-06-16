القصبي: نبارك للمملكة مواصلة التقدم للعام الثاني على التوالي بتقرير التنافسية الدولية

علق وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور «ماجد بن عبدالله القصبي»، على مواصلة المملكة التقدم للعام الثاني على التوالي بتقرير التنافسية الدولية.

وقال الوزير في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء: نبارك للوطن مواصلة التقدم للسنة الثانية على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2020 وتحقيقها المرتبة 24 عالميًا بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية بالعالم، مسجلةً التقدم الوحيد في الشرق الأوسط، كما صنفت المملكة ولله الحمد في المرتبة الـ8 بين دول مجموعة العشرين.

وتقدمت المملكة، إلى المرتبة الـ24 (من المرتبة 26) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.