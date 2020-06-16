«التعاون الإسلامي» تدين وتستنكر إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًا على نجران

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، التي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران؛ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور «يوسف بن أحمد العثيمين»، عن استنكاره الشديد لاستمرار الميليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد «العثيمين» إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية، التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، مشددًا على تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب تلك الميليشيا.