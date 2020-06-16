إحباط استهداف خميس مشيط ونجران.. بطولة دفاعية وتنديد دولي بالهجوم

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الإثنين، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، كما تم اعتراض- صباح الثلاثاء- وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة نجران.

وتصدَّت دفاعات التحالف على مدار الساعات الماضية، لعددٍ من المحاولات التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، استهدفت من خلالها المدنيين بمدن خميس مشيط ونجران.

التحالف يتصدى لمئات الطيارات المفخخة

ومساء أمس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن مجموع الطائرات المسيّرة التي أُطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط (جنوب غربي البلاد)‬، وتم إسقاطها وتدميرها، بلغ 357 طائرة من دون طيار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي، أن هذه المحاولة الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط، وغيرها من مدن المملكة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفًا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى أن الهجمات استهدفت كذلك التجمعات السكانية بما يهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين؛ باستخدام الطائرات دون طيار، التي تحمل المواد المتفجرة.

وأكَّد العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين الأبرياء، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن محاولة استهداف مدينة خميس مشيط، يؤكد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي، ورفضها المبادرات كافة التي قدمها التحالف، وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

إدانة محاولة استهداف خميس مشيط

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وفي نفس السياق، توالت الإدانات الدولية والعربية لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط في المملكة، من خلال الطائرات بدون طيار «المفخخة»، التي اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.

وندَّد مجلس الوزراء الكويتي هجوم الحوثيين على مدينتي نجران وخميس مشيط بالسعودية مؤخرًا، مؤكدًا وقوف الكويت مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط السعودية بطائرة مفخخة بدون طيار، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها.

من جهته، دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مساء الإثنين، إطلاق الحوثيين طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب السعودية وتأييده كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأكَّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن هذا «الاعتداء» لا يستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الحوثيين في محاولاتهم المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريق متعمدة.

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