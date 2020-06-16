مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية..
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من أمطار رعدية وسيول على الطائف وأضم والعرضيات وميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.