تحذير من أمطار رعدية وسيول على الطائف وأضم والعرضيات وميسان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة مساء.