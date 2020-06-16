«فرحة وطن» توزع 20 ألف سلة غذائية على الأسر المتضررة من كورونا بجازان

بعد نجاح أكبر حملة خيرية بجازان «الزم بيتك برك يأتيك»، التي استهدفت 45 جمعية خيرية ولجان تنمية، بأكثر من 30 ألف سلة غذائية، تطلق جمعية البر الخيرية بجازان، حملتها الجديدة تحت شعار «فرحة وطن».

تأتي الحملة الجديدة، إكمالًا لمسيرة الجمعية وحملاتها بالمنطقة لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها، وغيرها من الأسر المتضررة من جائحة كورونا «كوفيد-19» بمنطقة جازان، وتحقيقًا لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجمعية يحيى عوض، أن الجمعية تسعى لتطبيق خطط فرع الوزارة بالمنطقة واللجان العاملة التنفيذية للتصدي لمرض كورونا، مبينًا أن حملة «فرحة وطن» تستهدف العديد من الفئات المتضررة من هذه الجائحة، وبالأخص أصحاب الدخل اليومي، كالمزارعين وتجار المواشي والرعاة وسائقي سيارات الأجرة.

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وصرح أمين عام جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي، بأن الحملة تضمنت توفير أكثر من 80.000 كيس دقيق (10 كيلو فاخر) وكمية من التمور الفاخرة و20.000 كيس سكر، 20.000 كيس أرز؛ حيث تستهدف الجمعية توزيع أكثر من 20.000 سلة غذائية مغلفة، مشيرًا إلى أن العطاء سوف يستمر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السلات الغذائية، وذلك لإدخال البهجة والوقوف مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع.

وأكَّد المدير التنفيذي عيسى خواجي، أن الخطة الميدانية تتعاون مع جميع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالمنطقة وعمد الأحياء لإيصال السلات الغذائية للأسر المستفيدة بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، بالجهود التي تقدمها الجمعية لخدمة مستفيديها والأسر المتضررة لإدخال البهجة والسرور لقلوبهم بعد فرحتهم بعيد الفطر المبارك، ودعمها الكبير لجمعيات ولجان المنطقة .

كما تقدم أمين الجمعية محمد علاوي، بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان، لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولأمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير لجميع القطاعات العاملة في الميدان، ودعا مؤسسات القطاع التجاري ورجال الأعمال، إلى تقديم العون للجهات الخيرية، مثمنًا العطاء الوافر الذي قدمة أحد رجال الأعمال من فاعلي الخير، سائلًا الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عن الأمة كل شر.