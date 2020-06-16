أمانة الجوف تزيل 17 عقارًا لتوسيع عدة طرق وسط المدينة

بدأت أمانة منطقة الجوف، أعمال إزالة جميع العقارات المنتهية إجراءاتها، لصالح توسعة طرق عدة، وذلك بعد أن تسلم المواطنون جميع التعويضات من قبل إدارة نزع الملكية بالأمانة.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، إنه تم إزالة (8) عقارات لصالح توسعة طريق الأمير سلطان السديري، و(9) عقارات للشارع الواصل بين شارع المطر وشارع الأمير نواف بن عبدالعزيز، وذلك تمهيداً لإزالة العوائق الفنية لتوسعة الشوارع.

وأوضح المهندس الشرعان أن المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة وبلديات المنطقة تحظى بتوجيهات واهتمام من أمير منطقة الجوف ونائبه، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

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من جانبه، قال وكيل الأمين لتخطيط المدن المهندس سلطان فالح الهديب، إن هذا المشروع سيعمل في حال اكتماله على تسهيل انسيابية تدفق المركبات في الطريق وسرعة تنقلها وسط المدينة، مما يسهل حركة المرور وفك الاختناقات المرورية والتخفيف على الطرق الرئيسة، وَفْق متابعة أمين المنطقة لأعمال الإزالة وَفْق الخطة المعتمدة لذلك.

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