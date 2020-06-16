«الشورى» يطالب «التنمية العقارية» بتوحيد ضوابط وشروط برامجه بين المواطنين والمواطنات

مراجعة عقود الممولين قانونيًا لحماية المستفيد
طالب مجلس الشورى -في قرار أصدره اليوم الثلاثاء- صندوق التنمية العقارية، بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق.
وأشار مجلس الشورى إلى أنه «على صندوق التنمية العقارية توعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات».
وأوضح المجلس أنه على صندوق التنمية العقارية العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونية لحماية المستفيد.
من جهة أخرى، طالب الشورى -في قرار أصدره اليوم - المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ببناء خطة استراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها.
وأضاف المجلس أنه «على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنظيم برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير وبناء منتجات إلكترونية تعليمية تتناسب مع احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وفق إمكانيات المركز».
جاء ذلك في الجلسة العادية الخامسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عن بعد، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
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