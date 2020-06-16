الشورى يطالب بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن «الوطني»

أصدر مجلس الشورى السعودي، قرارًا، خلال جلسته العادية الـ45 المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعاميين الماليين 1438 - 1439هـ و1439 - 1440هـ.

وطالب مجلس الشورى، بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن صندوق التنمية الوطني.

كما طالب المجلس الصندوق السعودي للتنمية، بالقيام بدراسة جدوى إيفاد ممثلين له في بعض سفارات المملكة في بعض الدول المستفيدة، إذا ما وجد أن ذلك يسهل عمله ويمنحه المرونة الكافية، ويبرز أعماله إعلاميًا في تلك الدول.



ووجه مجلس الشورى، الصندوق السعودي للتنمية، بسرعة تحديث الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية، وفقًا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 ربيع الأول 1441هـ، بتعديل نظامه وبما يكفل له الاحتفاظ بمنسوبيه واستقطاب كفاءات جديدة.