في أول اجتماع لها.. الأمير سلطان بن سلمان: إنشاء «مواكبة» يعزز استثمارات جمعية ذوي الإعاقة

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إن نجاح الجمعية في تأسيس أول شركة لها؛ كذراع استثمارية خيرية ستسهم في رفع كفاءة استثمار الأصول والأوقاف، التي تملكها الجمعية.

جاء ذلك، خلال ترؤس الأمير سلطان بن سلمان، أول اجتماع لمجلس مديري «شركة مواكبة للاستثمار»، التي أسستها الجمعية مؤخرًا لإدارة الأوقاف والأصول، التي تملكها والإسهام في تنمية موارد الجمعية المالية، عبر اجتماع افتراضي عبر منصة الاتصال المرئي؛ بحضور أعضاء المجلس.

وتابع الأمير سلطان بن سلمان، قائلًا: إن تأسيس الشركة، سوف يساعد على استدامة موارد الجمعية وتنمية الأثر للتبرعات والدعم الخيري، الذي يصل للجمعية؛ بما يسهم في تمكين الجمعية من تقديم أدوارها الخيرية والإنسانية تجاه هذه الفئة الغالية من الأطفال ذوي الإعاقة، والتوسع في الخدمات والبرامج المتخصصة، التي تقدمها الجمعية للمستفيدين من خدماتها بجودة عالية، وفق أرقى المعايير العالمية.

وأوضح، أن الشركة التي تأتي الأولى في مجالها، تعد منهجًا جديدًا في تنمية موارد العمل الخيري وحوكمة ممارساته الاستثمارية، وهو النموذج الذي تقدمه الجمعية امتدادًا لرصيد خبراتها في مجال العمل الخيري؛ منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مستوى خدماتها بكفاءة كبيرة، والاستمرار في عطائها عبر أحد عشر مركزًا منتشرًا في مختلف مدن ومناطق المملكة.

صرح بذلك، المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، وقال: إن رئيس مجلس الإدارة استعرض خلال الاجتماع أبرز أهداف إنشاء الشركة، والرؤى والتطلعات الاستثمارية منها، وكذلك خريطة الطريق التي تحدد العلاقة التكاملية بين الجمعية والشركة الناشئة؛ لما يحقق مصالح الجمعية في تنمية مواردها المالية، مؤكدًا أن استقرار موارد الجمعية ينعكس بصورة إيجابية على استمرار الجمعية في تقديم خدمات مجانية متطورة للأطفال ذوي الإعاقة.

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وقدَّم التميمي، خلال الاجتماع، عرضًا حول مراحل إنشاء الشركة وخطة العمل للفترة المقبلة لتحقيق المؤمل من دورها، وبما يلبي تطلعات المجتمع بصفة عامة، وأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة على وجه الخصوص من خدمات الجمعية المتخصصة.

وأضاف التميمي، أن مجلس مديري الشركة الناشئة أصدر عقب مناقشة جدول الأعمال، عددًا من القرارات، منها تشكيل لجنة تنفيذية للشركة للعمل على متابعة الأعمال الموكلة لها من مجلس الإدارة، وإعداد سياسات الحوكمة واللوائح الداخلية، ووضع الخطط التي تتضمن الرؤى والمبادرات الاستثمارية لأصول الجمعية ومواردها، مبينًا أن اللجنة التنفيذية تضم ستة أعضاء، كما صدرت موافقة المجلس على تكليف مدير تنفيذي مؤقت للشركة في المرحلة التأسيسية.

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