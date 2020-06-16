إعادة صياغة «الإطار الخليجي الصحي» لمواجهة حالات الطوارئ

حتى يتوافق مع الأنظمة واللوائح الدولية
اتفقت لجنة متابعة اللوائح الصحية الدولية (2005) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على إعادة صياغة الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي وزارات الصحة بالدول الأعضاء، وإدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وبحث الاجتماع الاستعانة بخبرات منظمة الصحة العالمية في مناقشة الإطار، وإبداء المرئيات حوله، ليكون متوافقًا مع الأنظمة واللوائح الدولية.
كما ناقش الاجتماع، المرئيات الواردة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والملاحظات التي أثيرت أثناء الاجتماع من قبل أعضاء اللجنة.
وتم الاتفاق على إعادة صياغة الإطار وفقًا للملاحظات الواردة، والتنسيق مع المكتب الإقليمي لوضعه في صيغته النهائية.
يذكر أن الإطار يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي في دول المجلس، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية للاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة.
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