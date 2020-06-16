أمانة عسير تسجل 34 ألف مخالفة وتتلف أكثر من 8 أطنان مواد غذائية فاسدة

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أكثر من 84 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن جهود الأمانة الرقابية للتأكد من سلامة أسواقها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحملات تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية والتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مشيرًا إلى أنه تم رصد نحو 34.032 مخالفة، بعد أكثر من 76.770 زيارة تفتيشية قام بها المراقبون، فيما تم إغلاق نحو 3.270 منشأة مخالفة.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.