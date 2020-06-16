السعودية اليوم / بلدية الرفيعة تواصل الجولات الرقابية وتعقم 95 موقعاً وترفع 194 طناً من النفايات



الدمام 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

تواصل بلدية الرفيعة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية، التي تستهدف المحلات والمنشآت التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة، والوقوف على تطهير وتعقيم المحلات التجارية الواقعة داخل الأحياء، ورفع النفايات وإغلاق المنشآت المخالفة .

وأوضح رئيس بلدية الرفيعة المهندس فايز بن سرحان الشمري، أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بزيارة 154 مُنشأة تجارية وذلك للتأكد من تطبيقها للإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع ما يقارب 194 طناً من النفايات المنزلية خلال أسبوع، مبيناً أن البلدية قد طهرت وعقمت 95 موقعاً، مُستخدمة ما يقارب 10000 لتر من كمية المطهرات والتعقيم .

ودعا المهندس الشمري المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية أو المخالفات البلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 . // انتهى //

16:51ت م

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