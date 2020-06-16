

محايل 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

تسلمت إدارة التعليم بمحايل عسير اليوم مشروعين من مشروعات تعليمية جديدة بقيمة إجمالية بلغت نحو"11" مليون ريال.

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم أن أكثر من" 1000" طالب وطالبة يستفيدون من هذه المشروعات مع بداية العام الدارسي القادم بمختلف القطاعات التعليمية التابعة للإدارة , وذلك ضمن خطة وزارة التعليم ممثلة بتعليم عسير للتخلص من المباني المستأجرة والرقي بالحركة التعليمية في المنطقة.

وبين أن المشروعات التعليمية التي تم استلامها شملت مشروعات مجمع آل جحيش التعليمي للبنين ومشروع ابتدائية المربع للبنات .

// انتهى //

16:48ت م

0148





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم محايل عسير يتسلم مشروعات تعليمية جديدة بقيمة 11 مليون ريال . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.