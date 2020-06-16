السعودية اليوم / أمانة الأحساء تحدد ساعات عمل عمال النظافة في الأحياء والطرق



الأحساء 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

حددت أمانة الأحساء اليوم ساعات العمل لعمال النظافة في الطرق والميادين وداخل الأحياء السكنية، التي تبدأ من الساعة 2 صباحاً وحتى 9 صباحاً، ومن الساعة 4 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، أن الأمانة تواصل تعزيز جهودها في النظافة عبر جداول تتناسب مع أوقات الصيف، وتقسيم العمالة والمعدات بحسب ما تقتضيه الحاجة، مؤكداً أن أعمال النظافة العامة تأتي ضمن أولويات خطط الأمانة التنفيذية.

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16:35ت م

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