السعودية اليوم / "صحة المدينة" تواصل تنفيذ أعمال الفحص عبر عيادات "تطمّن"



المدينة المنورة 24 شوال 1441هـ الموافق 16 يونيو 2020م واس

دعا مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي كافة أفراد المجتمع بالمنطقة من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة للإستفادة من خدمات فحص

وأضاف أن الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية عبر عيادات " تطمن " يتيح للمواطنين والمقيمين الذين لديهم أعراض صحية من الفحص دون موعد مسبق .

ويأتي تنفيذ المرحلة الحالية كإجراء إحترازي إستباقي؛ حيث تقوم وزارة الصحة بأعمال مكثفة ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية؛ سعياً لاكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، الأمر الذي يسهم في عدم تفاقم المرض.

وكانت الصحة قد نفّذت مرحلة سابقة من الفحص الموسّع، بدأت من خلال قيام الفِرَق الميدانية للوزارة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة، ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسّع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر، ولكنه في الوقت نفسه أسهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.

// انتهى //

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16:12ت م

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المدينة المنورة 24 شوال 1441هـ الموافق 16 يونيو 2020م واسدعا مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي كافة أفراد المجتمع بالمنطقة من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة للإستفادة من خدمات فحص فيروس كورونا المستجد ّ عبر عيادات " تطمن ".وأضاف أن الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية عبر عيادات " تطمن " يتيح للمواطنين والمقيمين الذين لديهم أعراض صحية من الفحص دون موعد مسبق .ويأتي تنفيذ المرحلة الحالية كإجراء إحترازي إستباقي؛ حيث تقوم وزارة الصحة بأعمال مكثفة ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية؛ سعياً لاكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، الأمر الذي يسهم في عدم تفاقم المرض.وكانت الصحة قد نفّذت مرحلة سابقة من الفحص الموسّع، بدأت من خلال قيام الفِرَق الميدانية للوزارة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة، ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسّع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر، ولكنه في الوقت نفسه أسهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.// انتهى //16:12ت م0128

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